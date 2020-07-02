Elazığ'ın sarı altını kayısıda hasat başladı - Son Dakika

Elazığ'ın sarı altını kayısıda hasat başladı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde çiftçinin en önemli gelir kaynağı, mevsimlik işçilere de iş kapısı olan 100 bin dekar alanda yaklaşık 1 milyon ağaçtaki kayısının hasadı başladı.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde çiftçinin en önemli gelir kaynağı, mevsimlik işçilere de iş kapısı olan 100 bin dekar alanda yaklaşık 1 milyon ağaçtaki kayısının hasadı başladı. Bölgeye önemli bir gelir elde ettiği için kentin sarı altını olarak değerlendirilen kayısıda bu yıl verimin fazla olduğu belirtildi.

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Türkiye'nin önemli kayısı üretim merkezlerinden Elazığ'ın Baskil ilçesinde hasat başladı. Yaklaşık 100 bin dekar alanda 1 milyona yakın kayısı ağacı bulunan bölgede yılda ortalama 60 bin ton kayısı üretimi gerçekleşiyor. Elazığ'daki bu kayısının yüzde 95'i ise 20 bin nüfuslu Baskil ilçesindeki bahçelerde oluyor. İlçede üretilen kalitesi ve aroması ile ilk sıralarda yer alan 'Baskil Kayısısı'nda toplama işlemi ise bu hafta itibariyle mevsimlik işçilerin de çevre illerden gelmesiyle başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren mesaiye başlayan işçiler gün boyu güneşin altında emek vererek kayısı toplama işini yapıyor. Bölgenin ekonomisine ciddi bir katkısı bulunan kayısının bu yıl daha verimli olması ise üreticisini sevindirdi.

"Kayısı bu sene daha iyi ve güzel"

Kayısı bahçesini silkelediklerini ve yaptıkları işlemleri tek tek anlatan bahçe sahiplerinden Hayrettin Suna, "Henüz silkeleme aşamasındayız. İşte buradan kaldıracağız. Alıp götürüp islime atacağız. İslimden çıkarıp sereceğiz. Serdikten sonra onları tekrardan toplayacağız. Topladıktan sonra patik yapacağız. Patikten sonra tekrardan sereceğiz. Toplayıp ondan sonra içeriye atacağız. İçeriye attık mı olay tamam. Burada 23 dönüm tarla var. Tarlada 200 tane kayısı ağacı 10 tane de çalışan var. Bu sene geçen seneye oranla kayısı daha iyi ve güzel. Geçen sene dolu vardı, çil vardı. Bu sene kayısı temiz. Geçen sene 9 liradan verdik. Bu sene de 13-15 diyorlar. Daha belli değil. Piyasa tam olarak açılmamış. Bu sene 6-7 ton gibi kuru kayısı elde etmeyi bekliyoruz. Muhtemelen buda 70-80 bin lira bir para tutar. 20 gün veya 1 ay kayısının zorluğu odur başkada bir zorluğu yoktur. 1 ay onun hasılatını kaldırdık mı zorluk bitiyor. Ama tabi şu var işte onu dalında geçirmemek lazım. Onu zamanında vurmak lazım. Zamanında vurmadığın zaman mal telef olur. Mümkün mertebe acil bir şekilde gece gündüz demeden bunu zamanında vurmak gerekiyor" dedi.

Gaziantep'ten çalışmak için geldiklerini belirten mevsimlik işçilerden Menekşe Yılan ise, "Ortalama 6 gündür buradayız. 15-20 günlük işimiz daha var. Ailemizle beraber buraya çalışmak için geldik. 8 kişi çalışıyoruz şuan. Sabaha saat 7'de başlıyoruz akşamda 7'de bırakıyoruz. Öğlende 3 saat mola. Zorluğu var tabi ama biz yorulmuyoruz diyeyim. Kazandığımız parayı da ben nişanlıyım şu an çeyizim için kullanacağım" diye konuştu. - ELAZIĞ

Türkiye, Baskil, Elazığ, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Elazığ'ın sarı altını kayısıda hasat başladı - Son Dakika Ekonomi

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