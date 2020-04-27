Elazığ'ın sevilen sanatçıları sahuru şenlendirdi - Son Dakika

Elazığ'ın sevilen sanatçıları sahuru şenlendirdi

ELAZIĞ'da, ramazanın coşkusunu yaşatmak amacıyla sanatçılar, sahurda sokaklarda türkü söyledi.

Elazığ'da vatandaşların ramazan coşkusunu yaşaması için yerel sanatçılar sahur vakti sokağa çıkarak, şarkılar seslendirdi. Davul ve klarnet eşliğinde dışarı çıkan sanatçılar, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafeye dikkat ederek manileri ve Elazığ türkülerini seslendirdi. Evlerinde kalanlar ise sanatçılara alkışlarla destek verdi.

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Sanatçıların çeşitli mahallelerde mani ve türkü söylemesi

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Haber-Kamera: Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,(DHA)