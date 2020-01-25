Elazığ 'ın Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan : "İlçe merkezinde can kaybı yok. Cam kırığı veya eşya düşmesi sonucu hafif yaralılarımız var."

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