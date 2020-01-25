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Elazığ'ın Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan: "İlçe merkezinde can kaybı yok. Cam kırığı veya...
6 saat önce
Elazığ'ın Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan: "İlçe merkezinde can kaybı yok. Cam kırığı veya eşya düşmesi sonucu hafif yaralılarımız var." Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:00 Kaynak: AA
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