Elazığ'ın Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan: "İlçe merkezinde can kaybı yok. Cam kırığı veya... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'ın Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan: 'İlçe merkezinde can kaybı yok. Cam kırığı veya... - Son Dakika

Elazığ'ın Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan: "İlçe merkezinde can kaybı yok. Cam kırığı veya...

6 saat önce

Elazığ'ın Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan: "İlçe merkezinde can kaybı yok. Cam kırığı veya eşya düşmesi sonucu hafif yaralılarımız var."

Elazığ'ın Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan:

Elazığ'ın Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan: "İlçe merkezinde can kaybı yok. Cam kırığı veya eşya düşmesi sonucu hafif yaralılarımız var."

Turgay Gündoğan, Sivrice, Elazığ, Cam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'da bazı vatandaşlar geceyi spor salonunda geçirdi
Elazığ'da bir vatandaş daha enkaz altından kurtarıldı! O anlar anbean görüntülendi Tayvanlı deprem kâhini, Türkiye'nin doğusu için üç gün önce uyarmış Elazığ ve Malatya'yı vuran depremde 10 kişi enkaz aldından kurtarıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 07:16:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'ın Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan: "İlçe merkezinde can kaybı yok. Cam kırığı veya... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]