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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
6 saat önce
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.29'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildİ
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.29'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:52
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