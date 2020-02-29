Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika Dünya

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

6 saat önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.29'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildİ

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi, System.String[]

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.29'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:52 
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