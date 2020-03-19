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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
6 saat önce
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:13
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