Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. - Son Dakika

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. - ELAZIĞ

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sivrice, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:04 Kaynak: İHA
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Son Dakika

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