Son Dakika › Güncel › Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. - Son Dakika
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
6 saat önce
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:04 Kaynak: İHA
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. - ELAZIĞ
Son Dakika Deprem sonrası 'AKUT Güvendeyim' uygulaması sosyal medyada gündem oldu CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan belediyelere deprem bölgesine intikal talimatı MSB ve Genelkurmay'da arama kurtarma faaliyetlerine destek için kriz masası oluşturuldu AB'den Elazığ'daki deprem için "dayanışma" mesajları geldi