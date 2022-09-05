AFAD Başkanlığı'nın organizasyonuyla olası 6.2 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında yaşanabilecek olumsuzluklar ile kurtarma çalışmalarına ilişkin deprem tatbikatı yapıldı. Hazar Gölü kenarında gerçekleştirilen tatbikata Elazığ 'ın yanı sıra Malatya , Diyarbakır , Tunceli , Bingöl ve Adıyaman 'dan toplam 345 personel katıldı. Tatbikatı Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları , AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren , kurum müdürleri ve STK temsilcileri de izledi.

Kaynak: DHA

Adıyaman, Sivrice, Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Elazığ'da 6 ilden personelin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika

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