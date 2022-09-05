Elazığ'da 345 personelin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Elazığ'da 345 personelin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi

05.09.2022 19:30
Elazığ'da 345 personelin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, 7 ilden gelen 345 personelin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, 7 ilden gelen 345 personelin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı.

Valilik koordinasyonunda, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında gerçekleştirilen 2022 Bölgesel Düzey Masabaşı ve Saha Tatbikatı'na Elazığ, Adıyaman, Diyarbakır, Bingöl, Erzincan, Malatya ve Tunceli'den AFAD ve UMKE ekipleri ile Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Ekibi (MEB AKUB), Tamga Uluslararası Arama Kurtarma ve Yardım Derneği (TAMGAKUT), Elazığ Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerinden oluşan 345 personel katıldı.

Üniversite ve lise öğrencilerinin kazazede olarak gönüllü rol aldığı tatbikatta, helikopter, itfaiye araçları, ambulans, kurtarma botu gibi farklı kabiliyette 58 araç kullanıldı.

Ekipler, senaryo gereği merkez üssü Sivrice ilçesi olan, 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 16 kişinin yaralandığı 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz altında kalan ve araç içerisinde sıkışan vatandaşları kurtardı. Bir binada çıkan yangına müdahale ederek, yıkımın meydana geldiği alanlarda güvenlik önlemi aldı ve evleri ağır hasar gören vatandaşlar için çadır kurdu.

Tatbikatın ardından AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde verilen eğitimi tamamlayan AFAD gönüllülerine belge verildi.

Vali Ömer Toraman, tatbikata ilişkin yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla 2022 yılının "Afet Tatbikat Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlattı.

Bu çerçevede yılbaşından bugüne kadar farklı illerde farklı çapta deprem tatbikatları gerçekleştirildiğini ifade eden Toraman, şunları kaydetti:

"Yıl sonuna kadar tatbikatlarımız devam edecek. Değişik konu başlıkları altında farklı çapta tatbikatlarla, deprem veya benzeri afetleri müteakiben mevcut imkan ve kabiliyetlerimizi test etme imkanı buluyoruz. Bu çerçevede il, bölge ve ulusal düzeyde tatbikatlarla bu pratiğimizi geliştirmeye gayret gösteriyoruz. Elazığ 2020 yılında son dönemde kaydedilen en büyük depremlerden bir tanesini yaşamış bir vilayet olarak bu tecrübeye halen canlı bir şekilde sahip bulunuyor. Fakat ülkemiz her türlü afetlere maruz kalabilen bir coğrafya özelliklerine sahip. O yüzden her türlü afete karşı tekrar tekrar mevcut yapımızı, imkanlarımızı, kabiliyetimizi ve pratiğimizi geliştirmemiz gerekiyor."

Vali Toraman, tatbikatın gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı, İl Sağlık Müdürü Cahit Polat, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren, kurum ve kuruluş müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

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Kaynak: AA

Türkiye, Sivrice, Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

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