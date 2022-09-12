Arazinin dağlık ve engebeli olması nedeniyle ekiplerin güçlükle söndürdüğü yangında, 20 dönüm meşe alanı, 30 dönüm bahçe ve 50 dönüm örtü alanı zarar gördü.

Kaynak: AA

Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Elazığ'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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