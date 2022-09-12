Elazığ'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Elazığ'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

12.09.2022 20:24
Elazığ'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Üğrük köyü mevkisinde önceki gün akşam saatlerinde kuru otların bulunduğu arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın meşe ve meyve ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana ve bahçeye sıçradı.

Yangına Orman Bölge Müdürlüğünden 20 kişilik ekip 20 gönüllünün yardımıyla 3 arazöz ve 2 yangın söndürme aracıyla müdahale etti.

Arazinin dağlık ve engebeli olması nedeniyle ekiplerin güçlükle söndürdüğü yangında, 20 dönüm meşe alanı, 30 dönüm bahçe ve 50 dönüm örtü alanı zarar gördü.

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Kaynak: AA

Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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