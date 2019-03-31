Son Dakika Haberleri: Elazığ'ın Sivrice İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Turgay...

Elazığ'ın Sivrice İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Turgay...

1 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Turgay Gündoğan kazandı.

Elazığ'ın Sivrice İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Turgay..., System.String[]
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Turgay Gündoğan kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Turgay Gündoğan bin 402, AK Parti adayı Ebubekir Irmak bin 369, bağımsız aday Şener Durmuş 46 oy aldı.

Gündoğan'ın öz geçmişi

Turgay Gündoğan ilk, orta ve lise eğitimini Sivrice'de tamamladı. Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesinden 1994 yılında mezun olan Gündoğan, 3 yıl serbest veteriner hekimlik yaptıktan sonra 1997 yılında Maden Belediyesinde veteriner hekim olarak göreve başladı.

2004'te Van'ın Muradiye ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü olarak, 2009 yılından itibaren Sivrice ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde veteriner hekim olarak görev yapan Gündoğan, evli ve 3 çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:17 Kaynak: AA

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