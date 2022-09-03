Olay, dün akşam saatlerinde Elazığ- Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya 'dan Diyarbakır'a giden sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, Sivrice ilçesi Gözeli yolunda koyun sürüsüne daldı. Sürü sahipleri kazayı kıl payı atlatırken aracın 50 metre sürüklediği 12 koyun telef oldu.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Sivrice, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobil sürüye daldı: 12 koyun telef oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.