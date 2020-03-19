Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.53'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. - Son Dakika

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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.53'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
6 saat önce
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.53'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.53'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:06 Kaynak: İHA
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