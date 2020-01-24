Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki deprem, Malatya'da hissedildi - Son Dakika

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Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki deprem, Malatya'da hissedildi
6 saat önce
Deprem anı güvenlik kamerası Vatandaşlar sokağa çıkması MALATYA - Elazığ'daki 6,8'lik deprem Malatya'da da hissedildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:04 Kaynak: AA
Deprem anı güvenlik kamerası
Vatandaşlar sokağa çıkması MALATYA - Elazığ'daki 6,8'lik deprem Malatya'da da hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar sokağa döküldü.
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