Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki deprem, Pütürge'de de hissedildi - Son Dakika

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Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki deprem, Pütürge'de de hissedildi
6 saat önce
Malatya'nın Pütürge ilçesi Duvarlardaki çatlaklar Yıkık yerler MALATYA - Elazığ'daki 6,8'lik deprem Malatya'nın Pütürge ilçesinde de hissedildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:25 Kaynak: AA
Malatya'nın Pütürge ilçesi
Duvarlardaki çatlaklar
Yıkık yerler MALATYA - Elazığ'daki 6,8'lik deprem Malatya'nın Pütürge ilçesinde de hissedildi.
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