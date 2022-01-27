Tarihi Harput Mahallesi'nde kayak yapılması cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika

Elazığ'da kayakseverlerin tarihi Harput Mahallesi'nin karlı yolunda kayak yapması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kentte etkili olan kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü.
Karı fırsat gören kayakseverler, trafiğin olmadığı gece saatlerinde kentin yüksek kesiminde bulunan mahalledeki karlı yoldan kayak takımıyla kayarak kent merkezine indi.
Kayak tutkunlarının yaklaşık 3 kilometrelik mesafeyi kayarak indiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
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