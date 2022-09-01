Harput'ta otluk alanda korkutan yangın - Son Dakika
Üye Girişi

Harput'ta otluk alanda korkutan yangın

01.09.2022 23:02
Harput'ta otluk alanda korkutan yangın

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, tarihi Harput Mahallesi Balak Gazi Tesisi altında otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, otluk alanda çıkan yangını daha fazla yayılmadan söndürüldü. - ELAZIĞ

YORUMLAR
500
Elazığ'da alışverişe gelen müşterilere sürekli bıçakla saldıran marketçi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı Elazığ'da alışverişe gelen müşterilere sürekli bıçakla saldıran marketçi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı Arabasının ön camındaki kağıdı ceza zannetti! Gerçek bambaşka çıktı Arabasının ön camındaki kağıdı ceza zannetti! Gerçek bambaşka çıktı
Kaynak: İHA

Elazığ, Harput, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Harput'ta otluk alanda korkutan yangın - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:49 Ukrayna'dan gelen bir gemi karaya oturdu! İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği bir süreliğine durduruldu
21:42 Bakan Soylu'dan TFF binasına düzenlenen saldırıyla ilgili açıklama: Gözaltına alınan 2 zanlı da sarhoş
21:40 TFF binasına yapılan saldırıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı
21:19 Van'da konuşma yapan HDP'li Pervin Buldan partililere seslendi: Seçimlere iki ittifakla giriyoruz
21:12 Fenerbahçe'den inanılmaz transfer hamlesi! Başkan Ali Koç, Cristiano Ronaldo ile prensip anlaşmasına vardı
20:39 Kayseri'den sonra Gaziantep'te de AK Partili bir başkan polislere saldırdı
20:36 Silahlı saldırının düzenlendiği TFF binasındaki efsane futbolcu Hamit Altıntop, ölmekten kıl payı kurtuldu
20:08 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe'den Pelkas'ı renklerine bağladı
19:50 Yunan gazetesi yazdı! Türk İHA'larından duydukları rahatsızlık artıyor
19:40 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Doğu Perinçek'in Hz. Muhammed'le ilgili sözlerine tepki: Hadsizlik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 23:02:50. #1.11#
SON DAKİKA: Harput'ta otluk alanda korkutan yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement