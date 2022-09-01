Edinilen bilgiye göre, tarihi Harput Mahallesi Balak Gazi Tesisi altında otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, otluk alanda çıkan yangını daha fazla yayılmadan söndürüldü. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Elazığ, Harput, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Harput'ta otluk alanda korkutan yangın - Son Dakika

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