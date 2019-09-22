Elazığ'ın tescilli lezzeti "Orcik" için mesai başladı

Bir çok köyde vatandaşlar, ekonomiye ciddi katkısı bulunan ceviz ve üzümü topladıktan sonra bin bir zahmetle yaptıkları Orcik'i açık havada asarak hazır hale getiriyor

ELAZIĞ - Türkiye'nin zengin yöresel mutfak kültürlerinden birine sahip olan Elazığ'da ekonomiye ciddi katkısı bulunan üzüm ile cevizle hazırlanan ve coğrafi bölge işaret tescili alan "Orcik" yapımına başlandı.

Ceviz ve üzüm hasadıyla Osmanlı döneminden itibaren yapılan doğal vitamin ve tatlı kaynağı Orcik yapımına başlanması bir çok köyde tatlı bir telaşa neden oldu. Bin bir emekle toplanan ceviz ve üzümler, zahmetli uzun bir yolculuğun ardından Orcik'e dönüşüyor. 2 yıl önce Elazığ Valiliğinin girişmeriyle coğrafi bölge işaret tescili alan Orcik, doğal olarak köylerde uzun uğraşlar sonucu yapılıyor. Köylünün de önemli bir geçim kaynağı haline gelen orcik için önce cevizler toplanıp kırılıp 4 parça haline getiriliyor. Ardından bağlardaki üzümler toplanarak sıkıldıktan sonra şıra haline getirilip kazanda kaynatılıyor. Cevizler tek tek ipe dizilerek kazanda kaynatılan üzüm şırasında 3-4 defa geçirilerek hazır hale getiriliyor. Türkiye genelinde hemen hemen her ilde satışı yapılan Orcik, aracı firmalarla yurt dışına da gönderiliyor.



Emekli oldu, köyünde tonlarca orcik üretmeye başladı

Orciğin yapımının çok zor olduğunu ifade eden Fatlı Çelik, "Bizim köyümüz Oymağaç köyü. Üzüm ve ceviz çıktığı zaman ilk işimiz orcik yapmaktır. Türkiye'nin her yerinde alıyorlar. Orcik zor bir iş, malumunuz ceviz kırılıyor, ayıklanıyor, cevizin işi 4 parçaya ayrılıyor. El emeği göz nuru onlar teker teker iplere diziliyor. Ceviz hazır bir hale geliyor. Bu defa üzümlerin olgunlaşmasını bekliyoruz. Olgunlaşan üzümleri toplayarak üzüm sıkma makinelerinde sıkarak şıra haline getiriyoruz. Kazanlarda pişirip yeteri kadar cevizlere buluyoruz"dedi.

Emekli olduktan sonra orcik yapım işine çok ağırlık verdiğini aktaran Çelik;" Türkiye'nin 50 şehrine sipariş gönderiyorum. Yurt dışına göndermedim alanlar kendi imkanları ile yurt dışına gönderiyorlar. Bu sene 3-5 ton arasında üretim yapmayı düşünüyorum"ifadelerini kullandı.



"Yapımını görseler, 50 değil 60 lira verirler"

Orcik yapımına başlayanlardan Ruhat Uçar ise, " Orcik Elazığ'ın sembolüdür. Ceviz içimiz, üzümümüz, şıramız doğaldır. Doğal gübreler kullanıyoruz. Yapımı güçlük ve zorluk ile meydana gelmektedir. Ceviz içini 4 parçaya bölüyoruz. Bazı kişiler bu cevizi 8 parçaya bölüyor ve aynı fiyat altında satıyorlar. Tüketici bunun farkında değil. Bunun farkına varmak için ceviz içerisindeki bulunan cevize dikkat etmek lazım. Yapılan bulamaca göre batırma işlemi değişiyor. Bu şekilde 4-5 defa batırdığımızda cevizi kaplar, biraz sıvı yaptığımızda görünümü düzgün olur. Orciğin yapımı çok zor. Biz orciğin kilosuna 50 lira dediğimiz zaman bir kilo orcik 50 olur mu diye tepki gösteriyorlar. Ama yapımını görseler 60 lira bile az olacağını anlayacaklar. Tüketici kardeşlerimize ürünlerimizi satacağız. Biz para kazanacağız onlarda afiyet ile yiyecekler. Bu sene 1 tona kadar orcik üretebiliriz" diye konuştu.