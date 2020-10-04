Elazığ'ın tescilli lezzeti "orcik" için mesai başladı - Son Dakika

Elazığ'ın tescilli lezzeti "orcik" için mesai başladı

Elazığ'da bağ bozumunun yapılmasıyla birlikte köylerde coğrafi işaret tescili alan "oorcik" için mesai başladı.

Elazığ'da bağ bozumunun yapılmasıyla birlikte köylerde coğrafi işaret tescili alan "oorcik" için mesai başladı. İnşaat mühendisi Ahmet Altunyuva da, mezun olduktan sonra yöneldiği baba mesleği orcik üretimini yaparak iş hayatına atıldı.

Geçtiğimiz yıllarda valiliğin girişimi ile coğrafi işaret tescili alan orcik (cevizli sucuk) ceviz ve üzümlerin toplanmasıyla birlikte köylerde doğal olarak yapılmaya başlandı. Köylerde vatandaşların önemli bir geçim kaynağı haline gelen orcik için önce cevizler toplanıp kırılıyor, ardından bağlardaki üzümler toplanarak sıkıldıktan sonra şıra haline getirilip kazanda kaynatılıyor. Cevizler tek tek ipe dizilerek kazanda kaynatılan üzüm şırasına defalarca batırılarak asılıp güneşte kurutulduktan sonra hazır hale getiriliyor. Elazığ'da hazırlanıp ülke geneline gönderilen orcik, firmalar aracılığıyla yurt dışına da gönderilerek kente önemli bir ekonomik kazanç sağlanıyor.

Geçtiğimiz yıl Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliğinden mezun olan Ahmet Altunyuva (26) da iş başvurularının kabul edilmemesi üzerine baba mesleğini devam ettirmeye karar verdi. Yöreye ait üzüm ve cevizden yapılan orcik üretimine babasının da desteğiyle başlayan Altunyuva, sezonda 500 kilogram ürün elde ederek ekonomik kazanç elde etti.

"Dededen gelen mesleği devam ettiriyorum, orcik yapıyoruz"

Orcik üretimine başlayarak geçim kaynağı sağladıklarını belirten genç girişimci Ahmet Altunyuva, "Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden geçen yıl mezun oldum. Mezun olduktan sonra iş imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle dededen gelen mesleği devam ettiriyorum, orcik yapıyoruz. Eylül ile ekim ayları arasında yaklaşık bir aylık bir periyotta düzenli olarak orcik yapıyoruz. Kendi bağ ve bahçemizde yetiştirdiğimiz ceviz ve üzümü hasat ederek daha sonrasında orcik yapıyoruz. Kendi imalatımız olup, bu yönden de geçim kaynağımızı sağlıyoruz" dedi.

Orciğin yapım aşamalarından bahseden Altunyuva, "Cevizi hasat ettik, sonra kırıp ipe diziyoruz ve cevizlerin kurumasını bekliyoruz. Kuruyunca bunu üzümden pişirdiğimiz bulamaçla birleştirerek orcik elde ediyoruz. Bu işlem yaklaşık 5 gün sürüyor. Bu süre içerisinde günde 1 kez bulamaça batırıp güneşe karşı asıyoruz. Kuruduktan sonra ikinci gün tekrar aynı işlemi yapıyoruz ve böyle 4 gün boyunca devam edip kuruduktan sonra ürünümüzü elde ediyoruz. Daha sonra bir hafta güneşte beklettikten sonra kesip ihtiyacımızı karşılamak üzere depomuza bırakıyoruz" diye konuştu.

"Üniversiteyi bitirip firmalarda çalışacağıma kendi işimi yaptım"

Genç girişimcilere önerilerde bulunan Altunyuva, "Orcik tamamen doğal olup besleyicidir ve tok tutucu özelliği vardır. Tamamen doğal olduğu için insan vücudunu dengeler. Üniversiteyi bitirdikten sonra birkaç yere iş başvurusu yaptım. Deneyim istediler ve bende de deneyim olmadığı ve işsiz kaldığımdan dolayı baba mesleğini devam ettirmeye karar verdim. Bu şekilde geçim sağlıyoruz. Bu iş gençken yapılacak işlerden biri. İnsanın gücü yettiği müddetçe orcik veya köy işleriyle uğraşılabilinir. Sezon boyunca yaptığımız 500 kilogram orcikle bir kışlık gelirimizi elde edilmiş oluyoruz. Tamamen kendimize ait olduğu için fazla bir masrafım yok. Ancak yeni başlayacaklar için çok az sermaye ile çok rahat yapılabilecek bir iştir. Herkes istediği, sevdiği işi yaparak geçim sağlayabilir. Üniversiteyi bitirip firmalarda çalışacağıma kendi işimi yaptım" ifadelerini kullandı.

"Oğluma yardımcı oluyorum"

Oğlunun genç ve çalışkan olduğunu dile getiren baba İbrahim Altunyuva ise, "Köyümüzdeki bahçemizde bu işi yapıyoruz. Bu işe küçük yaşta başladım. O zamanlar kendi ihtiyaçlarımızı karşılayacak kadar yapıyorduk. Şimdi daha fazla orcik yaptığımız için bahçede daha büyük bir alan açtık. Oğlum da okulu bitirdikten sonra birkaç yere iş başvurusu yaptı, olmadı. Şimdi de bu işi birlikte yapıyoruz. O işi yapıyor, ben de ona yardımcı oluyorum. Ben de evde ona eksik işlerini öğretiyorum" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Elazığ'ın tescilli lezzeti orcik için mesai başladı
Elazığ'ın tescilli lezzeti orcik için mesai başladı
Elazığ'ın tescilli lezzeti orcik için mesai başladı
Elazığ'ın tescilli lezzeti orcik için mesai başladı
Elazığ'ın tescilli lezzeti orcik için mesai başladı
Elazığ'ın tescilli lezzeti orcik için mesai başladı
Elazığ'ın tescilli lezzeti orcik için mesai başladı
Elazığ'ın tescilli lezzeti orcik için mesai başladı
Elazığ'ın tescilli lezzeti orcik için mesai başladı
Elazığ'ın tescilli lezzeti orcik için mesai başladı
Elazığ'ın tescilli lezzeti orcik için mesai başladı
Elazığ'ın tescilli lezzeti orcik için mesai başladı
Elazığ'ın tescilli lezzeti orcik için mesai başladı
Elazığ'ın tescilli lezzeti orcik için mesai başladı
Elazığ'ın tescilli lezzeti orcik için mesai başladı
Elazığ'ın tescilli lezzeti orcik için mesai başladı
Elazığ'ın tescilli lezzeti orcik için mesai başladı
Elazığ'ın tescilli lezzeti orcik için mesai başladı
Elazığ'ın tescilli lezzeti orcik için mesai başladı
Elazığ'ın tescilli lezzeti orcik için mesai başladı
Elazığ'ın tescilli lezzeti orcik için mesai başladı
Elazığ'ın tescilli lezzeti orcik için mesai başladı
Elazığ'ın tescilli lezzeti orcik için mesai başladı
Elazığ'ın tescilli lezzeti orcik için mesai başladı
Elazığ'ın tescilli lezzeti orcik için mesai başladı
Elazığ'ın tescilli lezzeti orcik için mesai başladı
Elazığ'ın tescilli lezzeti orcik için mesai başladı
Elazığ'ın tescilli lezzeti orcik için mesai başladı
Elazığ'ın tescilli lezzeti orcik için mesai başladı
Elazığ'ın tescilli lezzeti orcik için mesai başladı

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 11:03 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Elazığ'ın tescilli lezzeti 'orcik' için mesai başladı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan, Türkiye'yi yeni "sözde soykırım" ile suçladı Kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı! Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu Son Dakika! Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Cebrail kentini işgalden kurtardı Taksici kavgasına karışan adamın, 48 yıl boyunca pembe kimlikle yaşadığı ortaya çıktı Maskesini düzgün takmayan yolcudan kendisini görüntüleyen kadına tepki: Cezadan korkmuyorum Akıl hastanesinden kaçıp intihara kalkışan eski üniversite hocasının kadın doktor isteği 'pes' dedirtti MHP'li Ersoy'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a: Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz Erivan'daki metroda yer alan skandal harita, Türk topraklarını Ermenistan'da gösteriyor
Mübariz İbrahimov'un şehit olduğu karakola Azerbaycan bayrağı dikildi Mübariz İbrahimov'un şehit olduğu karakola Azerbaycan bayrağı dikildi         
17:36
ABD'de Ermeni sivil toplum örgütlerinin yaptığı eylemde siyahilerin Atatürk büstünü koruduğu görüldü ABD'de Ermeni sivil toplum örgütlerinin yaptığı eylemde siyahilerin Atatürk büstünü koruduğu görüldü         
16:56
Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ne Stancu'nun golüyle 1-0 mağlup oldu Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ne Stancu'nun golüyle 1-0 mağlup oldu         
15:47
Alman uyruklu İtalyan sığınmacı, dikkat çeken tarzıyla polisleri alarma geçirdi Alman uyruklu İtalyan sığınmacı, dikkat çeken tarzıyla polisleri alarma geçirdi         
14:32
Sevgililerin manzara keyfi, aracın uçurumun kenarında çamura saplanmasıyla kabusa döndü Sevgililerin manzara keyfi, aracın uçurumun kenarında çamura saplanmasıyla kabusa döndü         
13:06
Acımasız baba, çocuklarını dövdüğü anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı Acımasız baba, çocuklarını dövdüğü anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı         
11:58
Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivil yerleşim alanlarına füzelerle saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivil yerleşim alanlarına füzelerle saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı         
11:03
Molada kaçırdığı otobüse yetişmek isteyen çocuk, yoldan geçen araçların altında kalarak feci şekilde can verdi Molada kaçırdığı otobüse yetişmek isteyen çocuk, yoldan geçen araçların altında kalarak feci şekilde can verdi         
09:43
Sinan Engin, Ertem Şener'in Beyaz TV'den ayrılık gerekçesini canlı yayında açıkladı Sinan Engin, Ertem Şener'in Beyaz TV'den ayrılık gerekçesini canlı yayında açıkladı         
00:26
Zeynep Alkan'dan makyajsız fotoğraflarını unutturacak bikinili poz Zeynep Alkan'dan makyajsız fotoğraflarını unutturacak bikinili poz         
22:09
Koronavirüse yakalanan Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış Koronavirüse yakalanan Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış         
21:35
Koronavirüs aşısını deneyenler anlattı: Titremekten dişimi kırdım, ateşim 40 dereceye çıktı Koronavirüs aşısını deneyenler anlattı: Titremekten dişimi kırdım, ateşim 40 dereceye çıktı         
17:38
Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha         
17:18
Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi         
15:46
Merve Boluğur iç çamaşırsız giydiği süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti Merve Boluğur iç çamaşırsız giydiği süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti         
14:57
İlk kez dile getiriliyor! Koronavirüsün yeni belirtileri arasına İlk kez dile getiriliyor! Koronavirüsün yeni belirtileri arasına "kırmızı göz" de girdi         
12:01
Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı         
11:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2020 17:55:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'ın tescilli lezzeti "orcik" için mesai başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei