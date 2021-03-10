Elazığ'ın turizm potansiyeline destek, 3 projenin imzaları atıldı

Elazığ'ın turizm potansiyeline katkıda bulunması adına hazırlanan 3 proje için imzalar atıldı.

Elazığ'ın turizm potansiyelini ortaya çıkarma ve katkı da bulunması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında hazırlanan ve Fırat Kalkınma Ajansı'na Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sunulan "Elazığ Kent Müzesi, Sivrice Su Sporları ve Adrenalin Merkezi ile Fırat'ın Saklı Kenti Palu" projelerinin hayata geçirilmesi için imza programı gerçekleştirildi. Vali Erkaya Yırık, FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş, ilgili ilçe kaymakamlarının katıldığı programda imzalar atılarak projeler için start verildi.

Geldiği günden itibaren Elazığ'ın mevcut durumdan çok daha ileri noktalara gideceğini söylediğini ifade ederek sözlerine başlayan Vali Erkaya Yırık,kentin turizm başta olmak üzere, tarım, sanayi, hizmet ve diğer sektörlere sahip olduğunu aktararak, bunlarında tıpkı deniz altından henüz çıkarılmamış, keşif bekleyen inci misali dokunuş istediğini ifade etti.

Bu süreçte kalkınma ajansına sunulan ve valilikçe hazırlanan 4 milyon 84 bin TL'lik Elazığ Kent Müzesi projesine ajansın bir milyon 686 bin TL katkıda bulunacağına değinen Vali Yırık," Diğer projemiz, Sivrice Su Sporları Adrenalin Merkezi. İnşallah bu merkezle birlikte Sivrice ilçemizin dış turizme açılması, insanlarımızın orada yazın su sporlarıyla alakalı zaman geçirmesi, turistik faaliyette bulunması, kışın da inşallah bununla birlikte yapacağımız diğer Hazar baba kayak tesisleri ile birlikte önemli bir turistik destinasyon olması noktasında aşama kaydedeceğini ifade etmek istiyorum. Bu projenin maliyeti 1 milyon 373 bin TL, 1 milyon lirasını ajansımız destek sağlayacak. Bir diğeri "Fırat'ın Saklı Kenti Palu" projesi. Kaymakamlığımız projenin parçalarından birisi. Projeyi hazırlayıp devamıyla, uygulamasıyla birlikte arkadaşlarımız sahip çıkacak. Her tarafı aynı değerde olan turizm açısından önemli bir mekan olan tüm ilçelerimizde olduğu gibi Palu'da bu noktada bir turistik destinasyon olacak" diye konuştu. - ELAZIĞ