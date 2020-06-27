Elazığ'ın yıllardır süren sorunu çözüldü, kent içme suyuna kavuştu - Son Dakika

Elazığ'ın yıllardır süren sorunu çözüldü, kent içme suyuna kavuştu

Elazığ'ın yıllardır süren sorunu çözüldü, kent içme suyuna kavuştu Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları: -"Bugün de tüm kontroller yapıldıktan sonra suyu depomuza verdik" -"İlk etapta yapmış olduğumuz saniyede 300 litrelik suyun ilimizdeki 5 yıllık sorununu çözecektir, akabinde de DSİ...

Elazığ'ın yıllardır süren sorunu çözüldü, kent içme suyuna kavuştu

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Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları:

-"Bugün de tüm kontroller yapıldıktan sonra suyu depomuza verdik"

-"İlk etapta yapmış olduğumuz saniyede 300 litrelik suyun ilimizdeki 5 yıllık sorununu çözecektir, akabinde de DSİ Genel Müdürlüğü şehir içi dağıtım ihalesini yaptıktan sonra su problemi tamamen ortadan kalkacaktır"

ELAZIĞ - Elazığ'ın yıllardır süren içme suyu problemi çözüldü. Ana İsale ve belediyenin arıtma tesisi ile depolarına ulaştırılan hattın tamamlanmasının ardından Hamzabey Baraj'ından getirilen içme suyu analizlerinin tamamlanmasıyla bugün şehre içme suyu verildi.

Elazığ'ın içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak için yapılan Hamzabey Barajı ile İçme Suyu Ana İsale Hattının Karşıyaka Arıtma Tesisinden Doğukent depolarına ulaştıran 5 kilometrelik isale hattı, pompa istasyonu, enerji için gerekli köşk ve trafo kurulumu geçtiğimiz hafta tamamlandı. Elazığ Belediyesi tarafından gerekli protokoller imzalanarak enerji müsaadeleri alınmasının ardından Hamzabey Barajından Doğukent depolarına ulaştırılan içme ve kullanma suyu analizleri de yapıldı. Analizlerin temiz çıkmasının ardından Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın katılımıyla bugün şehre içme suyu verilmeye başlandı.

"Tüm kontroller yapıldı suyu depomuza verdik"

Kentin en önemli sorunlarından bir tanesi olan içme ve kullanma suyu problemini bugün çözüme kavuşturduklarını belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Hamzabey İçme Suyu Projesi, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 2012 yılında başlanmış ve bugüne kadar çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmiştir. İlk etapta Hamzabey Barajı'nın yapılması akabinde 81,5 kilometrelik ishale hattının artıma tesislerine kadar getirilmesi sorunu DSİ Genel Müdürlüğü tarafından çözüme kavuşturuldu. Şehir içi dağıtım ihalesinin yapılmamasından kaynaklanan problemle birlikte ilimizde ciddi manada su sıkıntısını 2 yıldır yaşamaktayız. Biz bur problemi çözmeye çalışırken kendi su kanalizasyon müdürümüzle oturup istişareler yaparak bir an önce bu suyun şehrimize verilme noktasında neler yapabiliriz diye düşünüp bir an önce kararımızı alıp ihalemizi yaptık ve 5 kilometrelik arıtma tesisinden Doğukent mahallemizdeki depomuza hattı çektik. Bugün de tüm kontroller yapıldıktan sonra suyu depomuza verdik" dedi.

"Su problemi tamamen ortadan kalkacak"

Kente saniye de 300 litre su kazandırdıklarını dile getiren Başkan Şerifoğulları, "Ümit ediyoruz ki ilimizin bir daha su problemi kalmayacak. Bundan sonraki etapta şehir içi dağıtım ihalesi yapılacak. Daha sonra şehir içerisindeki o depoya içme suyu verilecek ve sıkıntı çözülecek. Nasip olursa Kasım ayının başında alt yapı ihalesini de yaparak bu suyumuzu yeni hatlarımızla birlikte şehrimize kazandırmak istiyoruz. İlk etapta yapmış olduğumuz saniyede 300 litrelik suyun ilimizdeki 5 yıllık sorununu çözecektir. Akabinde de DSİ Genel Müdürlüğü şehir içi dağıtım ihalesini yaptıktan sonra su problemi tamamen ortadan kalkacaktır"ifadelerini kullandı.

Edibe Şahin, Elazığ, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 16:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Elazığ'ın yıllardır süren sorunu çözüldü, kent içme suyuna kavuştu - Son Dakika

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