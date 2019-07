Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç , " Elazığ 'ın yurt dışına da hitap edecek gücü var. Elazığ, sadece İslam dünyası açısından değil, belki Hristiyan aleminin de çok dikkat edeceği bir bölge. Belediyemizin, vilayetimizin daha büyük ölçekli tanıtımı ile Elazığ'ı ziyaret edilmesi gereken yerler içerisine almalıyız." dedi.Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a gelen Arınç, Belediyeyi ziyaret etti.Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile görüşen Arınç, yaptığı açıklamada, yerel yönetimlerde nöbet değişikliğinin olduğunu, halkın tercihine saygı duyduklarını söyledi.Elazığ'da çocukluk yıllarının geçtiğini ifade eden Arınç, "Tarih ve kültür bakımından 4 bin yıl öncesine dayanan geniş bir kültürü vardır. Elazığ'ı hep ziyaret etmeye çalıştım." diye konuştu.Arınç, Elazığ'ın sürekli bir gelişim içerisinde olduğuna işaret ederek kentin büyük hizmetler alacağına inandığını belirtti.Teşvikte Elazığ'ın 6'ncı bölgede yer aldığını, bunun nimetlerinden istifade edilmesi gerektiğini vurgulayan Arınç, "Elazığ'ın bu grubun içerisine alınması siyasetçilerimizin ve hükümetimizin başarısıdır." ifadesini kullandı.Arınç, Elazığ'ın yurt dışında da tanıtımının önemli olduğuna işaret ederek şöyle konuştu:"Elazığ'ın ekonomik anlamda daha da güçleneceğini ve güçlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Elazığ her türlü turizme açık. Elazığ'ın yurt dışına da hitap edecek gücü var. Elazığ, sadece İslam dünyası açısından değil, belki Hristiyan aleminin de çok dikkat edeceği bir bölge. Belediyemizin, vilayetimizin daha büyük ölçekli tanıtımı ile Elazığ'ı ziyaret edilmesi gereken yerler içerisine almalıyız."Belediye Başkanı Şerifoğulları da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Sizler, davamızın her zaman gür sesi, partimizin ismindeki adaletin temsilcisi ve her zaman vicdanlı olmayı başardınız. Bizler de sizleri saygıyla takip ediyoruz. İlimize dair her zaman muhabbetiniz ve sevginiz farklıdır." dedi.