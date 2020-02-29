Elazığ jandarma, 706 depremzedenin evini taşıdı - Son Dakika
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Elazığ jandarma, 706 depremzedenin evini taşıdı

6 saat önce

Jandarma, 706 depremzedenin evini taşıdıELAZIĞ'da, depremde evleri hasar görenlere yönelik jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 706 depremzedenin evi taşındı.

Jandarma, 706 depremzedenin evini taşıdı

ELAZIĞ'da, depremde evleri hasar görenlere yönelik jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 706 depremzedenin evi taşındı.

Merkez üssü Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen ve 41 kişinin ölümüne neden olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaralar sarılıyor. Bu kapsamda Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'nca, depremde evleri hasar görenlere yönelik ücretsiz nakliye hizmeti başlatıldı. Nakliyecilerin fırsatçılığını engellemeye yönelik çalışmalarla bugüne kadar 706 ev ücretsiz taşınırken, yaklaşık 1 milyon liranın depremzedelerin cebinde kalması sağlandı.

Depremzedelerin araç taleplerinin İl Jandarma Komutanlığı'nca karşılanmaya devam edileceği bildirildi.

Elazığ jandarma, 706 depremzedenin evini taşıdı

Jandarma, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:38 Kaynak: DHA
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