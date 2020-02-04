Elazığ jandarma, enkazda bulduğu altınları sahibine teslim etti - Son Dakika
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Elazığ jandarma, enkazda bulduğu altınları sahibine teslim etti

6 saat önce

Jandarma, enkazda bulduğu altınları sahibine teslim ettiELAZIĞ'ın Sivrice ilçesi merkezli depremin yıkıma neden olduğu Çevrimtaş köyünde jandarma tarafından enkaz altında bulunan 3 bilezik, 1 kolye ile 4 Cumhuriyet, 2 yarım ve 3 çeyrek altın sahibine teslim edildi.

Jandarma, enkazda bulduğu altınları sahibine teslim etti

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesi merkezli depremin yıkıma neden olduğu Çevrimtaş köyünde jandarma tarafından enkaz altında bulunan 3 bilezik, 1 kolye ile 4 Cumhuriyet, 2 yarım ve 3 çeyrek altın sahibine teslim edildi.

Geçen 24 Ocak'ta yaşanan merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde çok sayıda binanın yıkıldığı Çevrimtaş köyünde enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında jandarma ekipleri, 3 bilezik ve 1 kolye ile 4 Cumhuriyet, 2 yarım ve 3 çeyrek altın buldu. Jandarma yaptığı araştırmalar sonunda altınların Ersin Ertaş'a ait olduğunu belirledi. Ardından da Ertaş'a teslim etti.

Ersin Ertaş, deprem anından itibaren köylerinden ayrılmayan jandarmaya minnettar olduklarını söyleyerek, "Bugün komutanlarımız göçüğün altında kalan altınlarımızı buldular ve eksiksiz bana teslim ettiler. Kendilerine teşekkür ederim. Biz Elazığ'dan geldiğimizde, Jandarma Özel Hareket ekipleri gelmişti. Jandarmamız tırnak ve elleriyle enkazı kazıyarak, bize her türlü yardımı yaptı. Hepsine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin" dedi.

Elazığ jandarma, enkazda bulduğu altınları sahibine teslim etti

Jandarma, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:48 Kaynak: DHA
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