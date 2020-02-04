Elazığ Jandarma enkazda bulduğu ziynet eşyalarını sahibine ulaştırdı - Son Dakika

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz kaldırma çalışması yürüten jandarma ekipleri, buldukları ziynet eşyalarını sahibine teslim etti.

Depremin ana merkezi olan Sivrice ilçesinin Çevrimtaş köyüne ulaşan ilk ekipler arasında yer alan Elazığ İl Jandarma Komutanlığı personeli, arama-kurtarma çalışmalarının ardından enkaz kaldırma ve ayrıştırma çalışmalarında da titizlikle görev yapıyor.

Çevrimtaş köyünde enkaz kaldırma çalışması yapan jandarma, 3 bilezik ve 1 kolye ile 4 Cumhuriyet, 2 yarım ve 3 çeyrek altın buldu.

Ziynet eşyasının sahibini araştırıp tespit eden Mehmetçik, altınları sahibi Ersin Ertaş'a teslim etti.

- "Tırnaklarıyla kazdılar"

Ersin Ertaş, depremden beri köylerinden ayrılmayan jandarmaya minnettar olduklarını söyledi.

Jandarmanın kendilerine gönülden destek verdiğine şahit olduğunu aktaran Ertaş, şunları kaydetti:

"Bugün komutanlarımız göçüğün altında kalan altınlarımızı bulup, eksiksiz teslim ettiler. Kendilerine teşekkür ederim. Depremin ilk gününde başımıza böyle üzücü bir olay geldi. Biz Elazığ'dan buraya deprem için geldiğimizde jandarma özel hareket bizden önce gelmişti. Jandarmamız elleri ve tırnaklarıyla enkazı kazdı, bize her türlü yardım da bulundu. Hepsine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun."