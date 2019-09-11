Elazığ Jandarma Komutanı Albay İnan, basın mensuplarıyla bir araya geldi
27 dakika önce
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Albay Gökhan İnan, basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:54 Kaynak: AA
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Albay Gökhan İnan, basın mensuplarıyla bir araya geldi.
29 Ağustos'ta çıkan kararnameyle İl Jandarma Komutanlığına atanan Albay İnan, kentteki ulusal ve yerel medya mensuplarıyla bir araya geldi.
İnan, medyanın önemine değinerek, bundan sonraki çalışmalar hakkında gazetecilerle istişarede bulundu.
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