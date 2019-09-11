Son Dakika Haberleri: Elazığ Jandarma Komutanı Albay İnan, basın mensuplarıyla bir araya geldi
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Elazığ Jandarma Komutanı Albay İnan, basın mensuplarıyla bir araya geldi

27 dakika önce

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Albay Gökhan İnan, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Elazığ Jandarma Komutanı Albay İnan, basın mensuplarıyla bir araya geldi, System.String[]

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Albay Gökhan İnan, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

29 Ağustos'ta çıkan kararnameyle İl Jandarma Komutanlığına atanan Albay İnan, kentteki ulusal ve yerel medya mensuplarıyla bir araya geldi.

İnan, medyanın önemine değinerek, bundan sonraki çalışmalar hakkında gazetecilerle istişarede bulundu.

Jandarma, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:54 Kaynak: AA
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