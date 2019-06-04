Son Dakika Haberleri: ELAZIĞ Jandarmadan şekerli ve oyuncaklı yol kontrolü
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ELAZIĞ Jandarmadan şekerli ve oyuncaklı yol kontrolü

1 saat önce

Jandarmadan şekerli ve oyuncaklı yol kontrolüElazığ'da karayolunda yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, durdurdukları araçlarda bulunan vatandaşların bayramını kutlayıp şeker, çocuklara da oyuncak verdi.

Jandarmadan şekerli ve oyuncaklı yol kontrolü
Elazığ'da karayolunda yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, durdurdukları araçlarda bulunan vatandaşların bayramını kutlayıp şeker, çocuklara da oyuncak verdi.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Elazığ- Pertek karayolundaki Meşeli Jandarma Karakolu kontrol noktasında Ramazan Bayramı nedeniyle denetim yaptı. Jandarma ekipleri, uygulama sırasında durdurdukları araç sürücüleri ve yolcularının bayramını kutladı. Jandarmalar, araçlarda bulunanlara kolonya ve şeker ikram edip, çocuklara da çeşitli oyuncaklar hediye etti.
Jandarma ekipleri, ayrıca sürücüleri cep telefonu ve emniyet kemeri kullanımı ile ilgili uyarılarda bulunup, hız yapmamalarını ve yorgun araç kullanmamalarını istedi.
ELAZIĞ Jandarmadan şekerli ve oyuncaklı yol kontrolü
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 04:27 Kaynak: DHA
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