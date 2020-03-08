ELAZIĞ-Jandarmadan trafikteki kadınlara karanfil - Son Dakika
Son Dakika Güncel ELAZIĞ-Jandarmadan trafikteki kadınlara karanfil - Son Dakika

ELAZIĞ-Jandarmadan trafikteki kadınlara karanfil

6 saat önce

Jandarmadan kadınlara trafikte kadınlara karanfilELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince yol kontrol uygulamasında kadın sürücü ve yolculara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü nedeniyle karanfil dağıtıldı.

Jandarmadan kadınlara trafikte kadınlara karanfil

ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince yol kontrol uygulamasında kadın sürücü ve yolculara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü nedeniyle karanfil dağıtıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Karakoçan, Kovancılar ve Hankendi ilçelerinde kurulun yol kontrol uygulamasında jandarma ekipleri, kadın sürücü ve yolculara karanfil hediye ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Jandarma ekiplerinin sürpriziyle karşılaşan kadınlar, teşekkürlerine iletti.

ELAZIĞ-Jandarmadan trafikteki kadınlara karanfil

Dünya Kadınlar Günü, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 04:48 Kaynak: DHA
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