Son Dakika Haberleri: Elazığ JÖH timlerinden okullara bakım ve onarımı desteği
Son Dakika Güncel Elazığ JÖH timlerinden okullara bakım ve onarımı desteği - Son Dakika

Elazığ JÖH timlerinden okullara bakım ve onarımı desteği

6 saat önce

Elazığ'da Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri okullarda bakım ve onarım yapıyor.

Elazığ JÖH timlerinden okullara bakım ve onarımı desteği, System.String[]

Elazığ'da Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri okullarda bakım ve onarım yapıyor.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı "Serdarlar" JÖH Tabur Komutanlığı, öğrencilerin daha iyi bir ortamda eğitim görmesi için Şehit Tabip Teğmen Yüksel Demir İlköğretim Okulunda bakım ve onarım çalışması yaptı.

JÖH Tabur Komutanlığına, okul idarecileri, öğretmenler ve veliler çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:06 Kaynak: AA
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