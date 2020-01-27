Elazığ kadın komutandan enkaz altındaki anneye moral veren sözler siz çıkana kadar buradayım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ kadın komutandan enkaz altındaki anneye moral veren sözler siz çıkana kadar buradayım - Son Dakika

Elazığ kadın komutandan enkaz altındaki anneye moral veren sözler siz çıkana kadar buradayım

6 saat önce

konuştu. O anlarda yaşanan çarpıcı diyalog da kameralara yansıdı.

konuştu. O anlarda yaşanan çarpıcı diyalog da kameralara yansıdı.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan 2,5 yaşındaki Yüsra Yıldız 25, annesi Ayşe Yıldız 28 saat sonunda enkazdan sağ olarak çıkarılmıştı. Anne Ayşe Yıldız'ın sesini ilk duyuluduğu anın görüntüleri ortaya çıktı. Yıldız'a moral veren kurtarma ekibinden Zehra Astsubay'ın ankaz altındaki büyük çabası takdir topladı. Görüntülerde "Çocuğunuz çıktı ve sağ, şu an hastanede. Siz çıkana kadar buradan ayrılmayacağım" diyen kadın komutan ve ekibin çalışması sonrası anne de kurtarılmıştı.

Elazığ kadın komutandan enkaz altındaki anneye moral veren sözler siz çıkana kadar buradayım

Ayşe Yıldız, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Sivrice'deki köy yollarında derin yarıklar oluştu
Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu Üç ay önce Elazığ'ı depreme karşı uyaran Naci Görür'den yeni açıklama: 5 bölge tetikte! Soylu, HDP'li Ergani Belediyesi'nin yardımlarının neden kabul edilmediğini açıkladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 21:42:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ kadın komutandan enkaz altındaki anneye moral veren sözler siz çıkana kadar buradayım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]