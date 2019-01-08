Elazığ, Kaliteli Sağlık Hizmetleri Sunumunda Türkiye Yedincisi Oldu

Elazığ'ın Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmede, kaliteli sağlık hizmetleri sunumu açısından Türkiye'de yedinci sırada yer aldığı bildirildi.

Elazığ'ın Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmede, kaliteli sağlık hizmetleri sunumu açısından Türkiye'de yedinci sırada yer aldığı bildirildi.





İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Elazığ'ın, Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında üniversite, özel ve kamu hastaneleri olarak sunulan sağlık hizmetlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan genel değerlendirme sonucu Türkiye'de yedinci sırada yer alarak önemli bir başarı sağladığı belirtildi.



İl Sağlık Müdürü Cahit Polat da hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyeti başta olmak üzere yapılan değerlendirme sonucunda Elazığ'ın yer aldığı sıralamadan duydukları memnuniyeti ifade etti.



Kentlerde üniversite, özel ve kamu hastaneleri tarafından verilen sağlık hizmetlerinin yıllık dönemler halinde Sağlık Bakanlığı tarafından değerlendirilerek sonuç raporlarının bir sonraki yılın sonuna doğru yayınlandığını ifade eden Polat, şunları kaydetti:



"2017 yılı değerlendirmeleri sonuç raporu ekim ayı itibarıyla açıklanarak, illere gönderildi. Elazığ kaliteli sağlık hizmeti sunumunda 100 üzerinden 91,62 puanla Türkiye'de ilk 10 arasında yer alarak yedinci oldu. Bu önemli bir başarı. İlimiz Bingöl, Tunceli ve Muş başta olmak çevre illere sağlık hizmeti sunan bölge merkezi konumunda. İlimizde yapımı tamamlanarak 2018 yılında Türkiye'nin 6. Şehir Hastanesi olarak hizmete açılan Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi bu konumumuzu ve sorumluluğumuzu teyit etmektedir. Bölgeye daha kaliteli sağlık hizmeti vermenin gayreti içerisindeyiz. İlimize bu başarıyı kazandıran tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."

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