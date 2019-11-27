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Elazığ kampüste sonbahar güzelliği

6 saat önce

Kampüste sonbahar güzelliğiElazığ'ın Fırat Üniversitesi kampüsü, sonbaharda görsel bir şölen sunuyor.

Kampüste sonbahar güzelliği

Elazığ'ın Fırat Üniversitesi kampüsü, sonbaharda görsel bir şölen sunuyor. Tablo gibi görüntülerin oluştuğu kampüs, fotoğraf meraklıları için doğal stüdyoya döndü.

Fırat Üniversitesi kampüsünün ağaçlarla kaplı yerleşkesi, bugünlerde sararmış ve dökülmüş yapraklarıyla sonbaharın güzellikleriyle insanları kendine hayran bırakıyor. Tablo gibi görüntülerin oluştuğu kampüs, fotoğraf meraklıları için doğal stüdyoya dönüştü. Ağaçların oluşturduğu güzelliği fotoğraflamak isteyenler için Fırat Üniversitesi'nin kampüsü uğrak alanı oldu. Elazığ'ın ideal bir yaşam alanı olarak bilenen kampüste öğrenciler, özellikle hafta sonları bisiklet turu ve yürüyüş yaparak mevsimin keyfini çıkarıyor.

Elazığ kampüste sonbahar güzelliği

Fırat Üniversitesi, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:52 Kaynak: DHA
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