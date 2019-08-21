Son Dakika Haberleri: Elazığ Kapalı Çarşısı restore edilecek
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Elazığ Kapalı Çarşısı restore edilecek

1 saat önce

Elazığ'da tarihi Kapalı Çarşı restore edilecek.

Elazığ Kapalı Çarşısı restore edilecek, System.String[]

Elazığ'da tarihi Kapalı Çarşı restore edilecek.

Elazığ Belediyesince yapılan açıklamada, 100 yıllık geçmişe sahip tarihi Kapalı Çarşının yeni bir görünüme kavuşturulması amacıyla yapılacak restorasyon çalışmalarının ihale sürecinin tamamlandığı belirtildi.

AK Parti Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın "Ticaret doğduğu sokaklara dönüyor" başlıklı projesi kapsamında çarşının restore edileceği ifade edilen açıklamada, "Alt ve üst yapısının tamamlanmasıyla çok farklı bir görünüme kavuşturulacak. 100 yıllık bir geçmişi bulunan ve kurulduğu günden bu yana Elazığ'ın mutfak kültürünü ve damak tadını bünyesinde barındıran ve bu özelliği ile de turistlerin ilgi odağı olan Kapalı Çarşı, yenilenen yüzüyle şehrin önemli cazibe merkezlerinden biri haline gelecek." denildi.

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Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:18 Kaynak: AA
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