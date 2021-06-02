Elazığ Karakoçan FK, Ekrem Sütçü'yü renklerine bağladı - Son Dakika

Elazığ Karakoçan FK, Ekrem Sütçü'yü renklerine bağladı

ELAZIĞ (İHA) – Elazığ Karakoçan FK, Cizrespor'da forma giyen tecrübeli ofansif orta saha Ekrem Sütçü'yü renklerine bağladı.

ELAZIĞ (İHA) – Elazığ Karakoçan FK, Cizrespor'da forma giyen tecrübeli ofansif orta saha Ekrem Sütçü'yü renklerine bağladı.

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Misli.com 3. Lig ekiplerinden Elazığ Karakoçan FK, dış transferde ilk imzasını arttırdı. Mavi-beyazlı ekip, Cizrespor'dan Ekrem Sütçü ile 1 yıllık mukavele imzaladı. 1989 İstanbul doğumlu olan tecrübeli orta saha, Yeşil Bursa'da başlayan profesyonel kariyerinde Ünyespor, BB. Erzurumspor, Derincespor, Elazığ Belediyespor, Uşakspor, Osmaniyespor ve son olarak Cizrespor formaları giydi. Cizrespor'la geçtiğimiz sezon 33 lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giyen 32 yaşındaki oyuncu, 7 gole imza attı.


Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreniyle kendisini 1 yıllığına Elazığ Karakoçan FK'ya bağlayan sözleşmeye imza atan Ekrem'in imza töreninde Kulüp 2. Başkanı Serkan Gündoğdu hazır bulundu.


Konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:


"Kulübümüz, son olarak Cizrespor'da forma giyen orta saha, on numara mevkilerinde forma giyen Ekrem Sütçü ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Ekrem Sütçü'ye kulübümüze hoşgeldin diyor, mavi-beyaz formamız altında başarılar diliyoruz." - ELAZIĞ

Cizrespor, Karakoçan, Elazığ, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 11:48 Kaynak: İHA

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