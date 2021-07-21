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Elazığ Karakoçan FK, Elazığspor'dan 3 oyuncu aldı - Son Dakika

Elazığ Karakoçan FK, Elazığspor'dan 3 oyuncu aldı

21.07.2021 19:53
Elazığ Karakoçan FK, Elazığspor'dan 3 oyuncu aldı, System.String[]

Elazığ Karakoçan FK, Elazığspor'dan sağ bek Eren Çinkılınç, stoper Ömer Faruk Aydemir ve kaleci Ali Karataş'ı kadrosuna kattı.

Elazığ Karakoçan FK, Elazığspor'dan sağ bek Eren Çinkılınç, stoper Ömer Faruk Aydemir ve kaleci Ali Karataş'ı kadrosuna kattı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Elazığ Karakoçan FK, transferde 3 isimle daha anlaşma sağladı. Mavi-beyazlı ekip, transfer çalışmaları kapsamında Elazığspor'dan sağ bek Eren Çinkılınç, stoper Ömer Faruk Aydemir ve kaleci Ali Karataş ile her konuda anlaşmaya vardı. Kadrosunu üç Elazığlı futbolcuyla güçlendiren Elazığ Karakoçan FK, anlaşmaya vardığı isimlerle kısa sürede resmi sözleşme imzalayacak.

23 Temmuzda 1. etap kamp çalışmalarına Elazığ'da başlayacak olan Elazığ Karakoçan FK'nın bu tarihe kadar transfer çalışmalarını tamamlaması bekleniyor. - ELAZIĞ

Elazığ Karakoçan FK, Elazığspor'dan 3 oyuncu aldı
Elazığ Karakoçan FK, Elazığspor'dan 3 oyuncu aldı

Ömer Faruk Aydemir, Elazığspor, Karakoçan, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığ Karakoçan FK, Elazığspor'dan 3 oyuncu aldı - Son Dakika Spor


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