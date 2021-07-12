Elazığ Karakoçan FK, ön libero Oğuzhan Kandemir ile anlaştı

Elazığ Karakoçan FK, dış transfer çalışmaları kapsamında Edirnespor'dan ön libero Oğuzhan Kandemir ile anlaşmaya vardı.

Elazığ Karakoçan FK, dış transfer çalışmaları kapsamında Edirnespor'dan ön libero Oğuzhan Kandemir ile anlaşmaya vardı. 3. Lig ekiplerinden Elazığ Karakoçan FK, dış transferde 8. imzasını attırdı. Mavi-beyazlı ekip, son olarak Edirnespor'da forma giyen 26 yaşındaki ön libero Oğuzhan Kandemir ile sözleşme imzaladı. Transfere ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak, Edirne Spor'da forma giyen 26 yaşındaki önlibero oyuncusu Oğuzhan Kandemir ile sözleşme imzalamıştır. Oğuzhan Kandemir'e hoş geldin diyor, Mavi-Beyaz formamız altında başarı dolu bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" denildi. 1995 İstanbul doğumlu olan Oğuzhan, geçtiğimiz sezon 26 TFF 3. Lig maçında forma giydi. - ELAZIĞ

Son Dakika

Akşener'den "CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'dur" açıklamasına ilk yorum: Saygıyla karşılarım

Yaptığı yanına kar kalmadı! Türk bayrağını yırtıp üzerine basan kadın tutuklandı

Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu

İsrail zulmü bitmiyor! Kurşunların hedefi olan Filistinli genç, canlı yayın açarak yardım istedi: Allah aşkına, ben buradayım

Transferlerine hız kesmeden devam eden Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma'ya imza attırıyor

Şevval Sam ve Olgun Şimşek, vefat eden Hasan Saltık için düet yaptı

SAS Holding önünde eylem! Yüksek kar vaadiyle büyük paralar yatırıp mağdur oldular

13 yaşındaki çocuğun gözünün önünde boğulduğunu gören Işın Karaca yıkıldı: Kendimi hiç bu kadar işe yaramaz hissetmemiştim