Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü: 2-1

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Erhan Kara (xx), Muhammet Munir Dadı (xx), Feyzullah Çimen (xx)

KARŞIYAKA: Erdoğan (xxx) - İlyas (xx) (Dk. 90+3 Anıl), Cenk (xxx), Metin (xxx), Burak (xx), Fatih (xx), Arif (xx) (Dk. 63 Harun xx), Mustafa Değirmenci (xxx) (Dk. 63 Namık Barış xxx), Mustafa Aşan (xxx), Doğukan (xx) (Dk. 87 Battal), Hakan Kuş (xxx)ELAZIĞ KARAKOÇAN FUTBOL KULÜBÜ: Ömer (x) - İsmail (xx), Barış (x) (Dk. 76 Serkan xx), Yaşar Kaan (x) (Dk. 61 Burak Özbakır xx), Mehmet (xx), Hüseyin (x), Kaan Güdü (x) (Dk. 62 Batın xx), Ferhat (xx), Fatih (x), Batuhan (x) (Dk. 85 Burak Altıngök), Burak Kavlak (x)GOLLER: Dk. 5 Hakan Kuş, Dk. 80 Namık Barış (Karşıyaka) - Dk. 90+2 (P) Serkan (Elazığ Karakoçan FK)SARI KARTLAR: Fatih, Arif, Namık Barış (Karşıyaka) - Ferhat, Yaşar Kaan, Kaan Güdü, Burak Kavlak (Elazığ Karakoçan FK)

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezona 3 maçta 7 puanla müthiş başlayan Karşıyaka, Gölcükspor'un ardından iç sahada Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü'nü de yendi, zirveyi ele geçirdi: 2-1. Atatürk Stadı'ndaki maçta Kaf-Kaf'ın gollerini 5'inci dakikada Hakan Kuş ve 80'inci dakikada Namık Barış attı. Konuk ekibin tek golü 90+2'de Serkan'ın penaltısından geldi. Bu skorla 4 haftada namağlup 10 puana ulaşan İzmir temsilcisi, lider Batman Petrolspor'un mağlup olduğu haftada zirvenin yeni sahibi oldu.

Karşıyaka'da santrfor Hakan Kuş, üst üste üçüncü maçı da boş geçmedi. Kaf-Kaf'ın golcüsü bu periyotta kazanılan 7 puana direkt katkı yaptı. Yeşil-kırmızılılarda teknik direktör Soner Tolungüç, geçen hafta Gölcükspor'u deplasmanda yenen kadroda tek değişiklik yaparak sakatlığı bulunan Onur'un yerine sezon başında kiralık gittiği 68 Aksaray Belediyespor'dan dönen Burak'a ilk 11'de forma verdi. Takıma geç katılan Anıl ise yine yedek soyundu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle takımlarını statta destekleyemeyen Karşıyaka taraftarları, tribüne Azerbaycan ve orman yangını faciası yaşayan Hatay'a destek pankartları astı.

5'inci dakikada Karşıyaka ilk atakta öne geçti. Sol kanattan sıfıra inen Mustafa Aşar'ın ceza sahasına ortaladığı topu Mustafa Değirmenci kafayla indirdi, Hakan Kuş gelişine müthiş bir voleyle ağları havalandırdı: 1-0.18'inci dakikada konuk ekip tehlikeli geldi. Ferhat'ın sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Erdoğan gole izin vermedi.26'ncı dakikada gelişen Karşıyaka atağında ceza yayı içinden Doğukan düzeltip vurdu, kaleci Ömer gole engel oldu.28'inci dakikada ev sahibi sol kanattan Burak'la korner kullandı. Mustafa Değirmenci'nin kafa vuruşunda kaleci Ömer çeldi, defansa çarpan topu Ömer yine kontrol etti.İlk yarı bu skorla bitti.75'inci dakikada ev sahibi Doğukan'la kaleyi yokladı, top Ömer'de kaldı.80'inci dakikada fark 2'ye çıktı. Kaleci Ömer'e geri pasta araya girip topu kapan Namık Barış, meşin yuvarlağı boş ağlara yuvarladı: 2-0.

90+2'nci dakikada Karşıyaka ceza sahasında top Burak'ın eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı Serkan gole çevirip skoru belirledi: 2-1.

- İzmir