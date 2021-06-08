Elazığ Karakoçan, Hüseyin Fıstıkcı ile sözleşmesini uzattı

Elazığ Karakoçan FK, yeni sezon öncesi iç transferde forvet Hüseyin Fıstıkcı'nın sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Misli.com 3. Lig ekibi Elazığ Karakoçan FK, 2021-2022 sezonu öncesi iç transfer çalışmalarına devam ediyor. Daha önce Kaan Güdü ile Mehmet Eksik'in sözleşmelerini uzatan mavi-beyazlı ekip, son olarak forvet Hüseyin Fıstıkcı ile 1 yıllık yeni anlaşma yaptı.

Geçtiğimiz sezon başı Erbaaspor'dan transfer edilen Hüseyin, 30 lig maçında forma giydi ve 6 gol kaydetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz iç transferde Hüseyin Fıstıkcı ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştır. Hüseyin Fıstıkcı'ya tekrardan hoşgeldin diyor, mavi-beyaz formamız altında başarı dolu bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ