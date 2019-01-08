Son Dakika Haberleri: Elazığ Karda Drift Yaparken Suçüstü Yakalandılar

Elazığ Karda Drift Yaparken Suçüstü Yakalandılar

2 saat önce

Elazığ'da araçlarıyla karlı zeminde drift yapan 3 sürücü, MOBESE tarafından görüntülenip, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Elazığ Karda Drift Yaparken Suçüstü Yakalandılar, System.String[]
Elazığ'da araçlarıyla karlı zeminde drift yapan 3 sürücü, MOBESE tarafından görüntülenip, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Ehliyetlerine el 2 ay süreyle el konulan 3 sürücüye toplam 15 bin 30 lira para cezası kesildi.

Elazığ'ın merkeze bağlı tarihi Harput mahallesi Balakgazi meydanında bir otomobil ve hafif ticari 2 araçla gece saatlerinde gelen 3 kişi, karda drift yapmaya başladı. Harput Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, MOBESE kameralarından drift yapan araçları fark etmesiyle olay yerine hareket etti. Sürücüleri drift yaparken suçüstü yakalayan jandarma ekipleri, her birine 5 bin 10 lira olmak üzere toplam 15 bin 30 lira para cezası kesip, ehliyetlerine 2 ay süreyle el koydu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:09 Kaynak: DHA

Jandarma, Elazığ, Güncel
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