Musa Coşkun Ortaokulu Müdürü Mustafa Tuncay da sportif faaliyetlerin okullar için önemli olduğunu kaydetti.

Ziyarette, Elazığ Kaya Karakaya Spor Lisesi Müdürü Levent Sancar, boccenin yeni bir spor olduğunu, konsantrasyon ve el göz koordinasyonuna büyük fayda sağladığını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Elazığ Kaya Karakaya Spor Lisesi bocce takımı Keban'ı ziyaret etti - Son Dakika

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