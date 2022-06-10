Elazığ Kaya Karakaya Spor Lisesi bocce takımı Keban'ı ziyaret etti

Elazığ Kaya Karakaya Spor Lisesi bocce takımı, Keban ilçesinde Musa Coşkun Ortaokulunu ziyaret ederek, bocce sporunu tanıttı.
Ziyarette, Elazığ Kaya Karakaya Spor Lisesi Müdürü Levent Sancar, boccenin yeni bir spor olduğunu, konsantrasyon ve el göz koordinasyonuna büyük fayda sağladığını belirtti.
Musa Coşkun Ortaokulu Müdürü Mustafa Tuncay da sportif faaliyetlerin okullar için önemli olduğunu kaydetti.
Takım daha sonra Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı'yı makamında ziyaret etti.
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