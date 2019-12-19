Elazığ keban barajı'nda mahsur kalan balıkçılar kurtarıldı - Son Dakika
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Elazığ keban barajı'nda mahsur kalan balıkçılar kurtarıldı

6 saat önce

Keban Barajı'nda mahsur kalan balıkçılar kurtarıldıElazığ'da, akşam saatlerinde balık tutmak için Keban baraj gölüne açılan 3 balıkçı, tekneleri arızalanınca mahsur kaldı.

Keban Barajı'nda mahsur kalan balıkçılar kurtarıldı

Elazığ'da, akşam saatlerinde balık tutmak için Keban baraj gölüne açılan 3 balıkçı, tekneleri arızalanınca mahsur kaldı. Balıkçılar, AFAD ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla kurtardı.

Olay, akşam saatlerinde Keban baraj gölüne meydana geldi. Elazığ'ın Koçkale mevkisinde bulunan Keban baraj gölünde balık tutmak isteyen 3 balıkçının teknesi arızalandı. Bunun üzerine balıkçılar, durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bilrdirdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, botlar yardımıyla balıkçıların mahsur kaldığı yere giderek 4 saatlik çalışmayla 3 kişiyi kurtardı. 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Elazığ keban barajı'nda mahsur kalan balıkçılar kurtarıldı

Elazığ, Keban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:21 Kaynak: DHA
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