Elazığ kent merkezinde bulunan bir bina daha riskli olduğu için boşaltılıyor-1 - Son Dakika

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Elazığ kent merkezinde bulunan bir bina daha riskli olduğu için boşaltılıyor-1
14 dakika önce
Elazığ kent merkezinde bulunan bir bina daha riskli olduğu için boşaltılıyor-1.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 07:27 Kaynak: DHA
Elazığ kent merkezinde bulunan bir bina daha riskli olduğu için boşaltılıyor-1
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