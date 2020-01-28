Elazığ kent merkezinde bulunan bir bina daha riskli olduğu için boşaltılıyor-1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ kent merkezinde bulunan bir bina daha riskli olduğu için boşaltılıyor-1 - Son Dakika

Elazığ kent merkezinde bulunan bir bina daha riskli olduğu için boşaltılıyor-1

14 dakika önce

Elazığ kent merkezinde bulunan bir bina daha riskli olduğu için boşaltılıyor-1.

Elazığ kent merkezinde bulunan bir bina daha riskli olduğu için boşaltılıyor-1

Elazığ kent merkezinde bulunan bir bina daha riskli olduğu için boşaltılıyor-1

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 07:27 Kaynak: DHA
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