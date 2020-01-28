Elazığ kent merkezinde bulunan bir bina daha riskli olduğu için boşaltılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ kent merkezinde bulunan bir bina daha riskli olduğu için boşaltılıyor - Son Dakika

Elazığ kent merkezinde bulunan bir bina daha riskli olduğu için boşaltılıyor

6 saat önce

Elazığ kent merkezinde bulunan bir bina daha riskli olduğu için boşaltılıyor (2)

Elazığ kent merkezinde bulunan bir bina daha riskli olduğu için boşaltılıyor (2)

Elazığ kent merkezinde bulunan bir bina daha riskli olduğu için boşaltılıyor

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 07:52 Kaynak: DHA
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