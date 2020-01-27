Elazığ kent merkezinde deprem anı güvenlik kameralarınca böyle görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ kent merkezinde deprem anı güvenlik kameralarınca böyle görüntülendi - Son Dakika

Elazığ kent merkezinde deprem anı güvenlik kameralarınca böyle görüntülendi

1 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem anı kent merkezinde bulunan parklarda ve caddelerdeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Elazığ kent merkezinde deprem anı güvenlik kameralarınca böyle görüntülendi, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem anı kent merkezinde bulunan parklarda ve caddelerdeki güvenlik kameralarına yansıdı. Akşam saatlerinde gerçekleşen depremde parklarda bulunan vatandaşların yaşadığı panik anı görüntülendi. Yaşanan depremin şiddetinden bölgedeki aydınlatma ışıklarının çoğunun söndüğü görüldü. - ELAZIĞ

Deprem, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:31 Kaynak: İHA
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