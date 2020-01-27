Elazığ kent merkezinde deprem anı güvenlik kameralarınca böyle görüntülendi - Son Dakika

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Elazığ kent merkezinde deprem anı güvenlik kameralarınca böyle görüntülendi
1 saat önce
Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem anı kent merkezinde bulunan parklarda ve caddelerdeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:31 Kaynak: İHA
Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem anı kent merkezinde bulunan parklarda ve caddelerdeki güvenlik kameralarına yansıdı. Akşam saatlerinde gerçekleşen depremde parklarda bulunan vatandaşların yaşadığı panik anı görüntülendi. Yaşanan depremin şiddetinden bölgedeki aydınlatma ışıklarının çoğunun söndüğü görüldü. - ELAZIĞ
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