Elazığ kente gelen yardım konvoyları uzun kuyruk oluşturdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ kente gelen yardım konvoyları uzun kuyruk oluşturdu - Son Dakika

Elazığ kente gelen yardım konvoyları uzun kuyruk oluşturdu

6 saat önce

ELAZIĞ Kente gelen yardım konvoyları uzun kuyruk oluşturdu.

ELAZIĞ Kente gelen yardım konvoyları uzun kuyruk oluşturdu

Elazığ kente gelen yardım konvoyları uzun kuyruk oluşturdu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:32 Kaynak: DHA
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