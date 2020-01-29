Elazığ kente gelen yardım konvoyları uzun kuyruk oluşturdu - Son Dakika

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Elazığ kente gelen yardım konvoyları uzun kuyruk oluşturdu
6 saat önce
ELAZIĞ Kente gelen yardım konvoyları uzun kuyruk oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:32 Kaynak: DHA
ELAZIĞ Kente gelen yardım konvoyları uzun kuyruk oluşturdu
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