Elazığ kışın vazgeçilmezi yer elmasında hasat zamanı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ kışın vazgeçilmezi yer elmasında hasat zamanı - Son Dakika

Elazığ kışın vazgeçilmezi yer elmasında hasat zamanı

6 saat önce

Kışın vazgeçilmezi yer elmasında hasat zamanıElazığ'da, kışın vazgeçilmezlerinden olan yer elmasının hasadına başlandı.

Kışın vazgeçilmezi yer elmasında hasat zamanı

Elazığ'da, kışın vazgeçilmezlerinden olan yer elmasının hasadına başlandı. Kendi kabuğunun tekrardan toprağa gömülmesiyle oluşan yer elmasının toplanması için köylüler zorlu bir dönem geçiriyor.

Patates gibi toprak altında yetişen, kış sebzesi olan yer elmasının Elazığ'da hasadı başladı. Bahar ayında toprağa kabuklarının gömülmesi ile oluşan ve kış aylarında toplanan yer elması, toprağın dibi kürekle açıldıktan sonra elle topraktan ayrıştırılıp daha sonra suyla yıkanıyor.

10 yıldır yer elması yetiştirdiğini anlatan Mahmut Can, yer elmasının birçok hastalığa şifa olduğunu söyledi. Mahmut Can, "Yer elmasını 10 yıldır evimin bahçesine ekiyorum. Hobi olarak ekiyorum, satışını yapmıyorum. Bu yer elmasının bir tohumu yok. Kendi kabuğunu ya da yer elmasını keserek toprağa gömüyoruz. Kendi parçasından yaklaşık 2 kilo yer elması elde edilebiliyor. Bahar ayında ektikten sonra Aralık ayının sonuna doğru, toplamaya başlıyoruz. Yer elmasının kabuğu soyulmaz. Kabuklu bir şekilde yenilir. Elazığlılar genelde çok sever. Köylerde bahçelere ekilir. Limon sıkılarak salatası yapılır. Tamamen organiktir. Birçok hastalığa iyi geldiğini söylerler" dedi.

Elazığ kışın vazgeçilmezi yer elmasında hasat zamanı

Mahmut Can, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 09:55 Kaynak: DHA
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