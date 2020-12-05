Elazığ kısıtlama ile sessizliğe büründü - Son Dakika

Elazığ kısıtlama ile sessizliğe büründü

05.12.2020 11:50

Elazığ kısıtlama ile sessizliğe büründü Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Elazığ'ın en yoğun cadde ve sokakları dahil olmak üzere her yer sessizliğe büründü.

Elazığ kısıtlama ile sessizliğe büründü

ELAZIĞ - Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Elazığ'ın en yoğun cadde ve sokakları dahil olmak üzere her yer sessizliğe büründü. Sessizliğe bürünen kent drone ile havadan görüntülendi.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında dün akşam saat 21.00'de başlayan ve 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Günün ilk saatlerinden itibaren kalabalığın olduğu Gazi, Vali Fahri Bey ve Zübeyde Hanım Caddeleri, Çaydaçıra Kavşağı ve kent genelindeki tüm sokaklar boş kaldı. Zorunlu olarak çıkması gerekenlerin nadir de olsa göründüğü kentte, belediyenin bazı ekipleri de refüjlerde bakım çalışması yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerde kentin birçok noktasında ise kontrol noktaları kurarak kontroller yapmaya başladı. Kontrollerde şuana kadar olumsuz bir durum yaşanmadığı kısıtlamadan muaf olanların çıktığı öğrenildi.

Hafta sonu dışarı çıkma yasağı olduğunu belirten ve kendisinin işi nedeniyle çıktığını aktaran benzinlik görevlisi Cemil Yıltekin, "Biz vatandaşa hizmet için dışarıdayız. Her zaman vatandaşın hizmetindeyiz. Lütfen yasağa uyalım. Ülkemizde sağlık çok önemli. Sağlımızın yerinde olması için tüm çabamızı göstermeliyiz. Sağlık çalışanlarına yardımcı olmalıyız. Sağlımız ve kul hakkına girmemek için evde kalmalıyız" dedi.

Elazığ kısıtlama ile sessizliğe büründü
Elazığ kısıtlama ile sessizliğe büründü
Elazığ kısıtlama ile sessizliğe büründü
Elazığ kısıtlama ile sessizliğe büründü

Koronavirüs, Elazığ, Drone, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elazığ kısıtlama ile sessizliğe büründü - Son Dakika


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