Elazığ kısıtlamaya uydu, sokak ve parklar sessiz kaldı - Son Dakika

Elazığ kısıtlamaya uydu, sokak ve parklar sessiz kaldı

Elazığ kısıtlamaya uydu, sokak ve parklar sessiz kaldı YKS sınavının başlamasıyla birlikte tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da sokağa çıkma kısıtlaması 09.30 itibarıyla başladı.

Elazığ kısıtlamaya uydu, sokak ve parklar sessiz kaldı

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ELAZIĞ - YKS sınavının başlamasıyla birlikte tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da sokağa çıkma kısıtlaması 09.30 itibarıyla başladı. Saat 15.00'e kadar sürecek olan kısıtlamanın başlamasıyla park, sokaklar ve caddeler sessiz kaldı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan TYT dolayısıyla 15.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da kısıtlamaya uyuldu. Tedbirlere uyulmasıyla birlikte okulların bulunduğu bölgelerinde dışında park, sokak ve caddelerin boş olduğu gözlemlendi.

Kısıtlama kararının doğru olduğunu ve kısıtlamaların devam edilmesi gerektiğini düşündüğünü dile getiren vatandaşlardan Orhan Şimşek, " Bir taraftan sağlık açısından bu tedbirler iyi olur. Bir tek sınav günleri değil, diğer günlerde de kısıtlamaların sürmesi bu virüsün bitmesi adına daha erken olur. Öğrencilere de başarılar diliyorum. Dileriz, iyi olurlar, sağlıklı olurlar. Fakat alınan karar da doğrudur. Vatandaşın sokağa çıkmaması gerekir. Onun için gençlerimize sahip çıkmamız lazım çünkü hayatlarının, geleceklerinin sınavlarıdır. Başarılar diliyorum" dedi.

Evinin önünden dışarı çıkmayan İbrahim Satıcı ise, " Bugün Üniversite sınavları var ve tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Sokaklar da bugün boş, kurallara da uymamız lazım. Çok zor bir şey değil, maske takacağız, mesafeyi koruyacağız ve elimizi temiz yıkayacağız. Kısıtlama 09.30' da başladı. Sokakların boş olması da güzel bir şey. Öğrenciler de rahatlıkla sınavlarına girsinler"ifadelerini kullandı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Türkiye, Elazığ, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 17:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Elazığ kısıtlamaya uydu, sokak ve parklar sessiz kaldı - Son Dakika

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