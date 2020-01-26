Elazığ kışla camisi'nden depremde hayatını kaybedenler için cenaze töreni - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ kışla camisi'nden depremde hayatını kaybedenler için cenaze töreni - Son Dakika

Elazığ kışla camisi'nden depremde hayatını kaybedenler için cenaze töreni

6 saat önce

Elazığ Kışla Camisi'nden depremde hayatını kaybedenler için cenaze töreni.

Elazığ Kışla Camisi'nden depremde hayatını kaybedenler için cenaze töreni

Elazığ kışla camisi'nden depremde hayatını kaybedenler için cenaze töreni

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:38 Kaynak: DHA
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