Elazığ kışla camisi'nden depremde hayatını kaybedenler için cenaze töreni - Son Dakika

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Elazığ kışla camisi'nden depremde hayatını kaybedenler için cenaze töreni
6 saat önce
Elazığ Kışla Camisi'nden depremde hayatını kaybedenler için cenaze töreni.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:38 Kaynak: DHA
Elazığ Kışla Camisi'nden depremde hayatını kaybedenler için cenaze töreni
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