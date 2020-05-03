ELAZIĞ Kızı rüyasında gördü, 3 ay sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan aradı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ELAZIĞ Kızı rüyasında gördü, 3 ay sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan aradı - Son Dakika

ELAZIĞ Kızı rüyasında gördü, 3 ay sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan aradı

6 saat önce

Kızı rüyasında gördü, 3 ay sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan aradıELAZIĞ'da 6.8'lik depremde evi yıkıldığı için konteyner kente yerleşen Bedriye Baltacı'nın (80) kızı Ayşe Baltacı (43), 3 ay önce rüyasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evlerine geldiğini gördü.

Kızı rüyasında gördü, 3 ay sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan aradı

ELAZIĞ'da 6.8'lik depremde evi yıkıldığı için konteyner kente yerleşen Bedriye Baltacı'nın (80) kızı Ayşe Baltacı (43), 3 ay önce rüyasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evlerine geldiğini gördü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün telefonla görüntülü aradığı 5 çocuk annesi Bedriye Baltacı, hem şaşırdığı hem de çok sevindiği görüşmeyi DHA'ya anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün görüntülü aramayla Edirne, Elazığ, Kırıkkale ve Şırnak'ta yaşayan 4 aileyle görüşerek, ramazan aylarını tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüştüğü ailelerden Elazığ'da oturan Bedriye Baltacı, kızı Ayşe'nin 3 ay önce rüyasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evlerine geldiğini gördüğünü söyledi. 24 Ocak'ta meydana gelen 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremde evi yıkıldığı için Doğukent Mahallesi'ndeki konteyner kente yerleşen Bedriye Baltacı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi DHA'ya anlattı.

Baltacı, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın kendisini arayıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini söylemesiyle heyecanlandığını belirterek, "Kızım Ayşe, 3 ay önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı rüyasında evimize geldiğini söyledi. 3 ay sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan, beni arayıp görüntülü görüşme yaptı. Çok heyecanlandım. Bana ihtiyacımın olup olmadığı, konteyner kentte ihtiyaçlarımın giderilip, giderilmediğini sordu. Ben de burada bize iyi bakıldığını söyledim. Kaç çocuk ve kaç torunumun olduğunu sordu. Cumhurbaşkanı'na 5 çocuk, 7 torunum olduğunu söyledim. Görüşmede çok heyecanlandım. Allah, Cumhurbaşkanımızı kazadan beladan korusun" dedi.

'RÜYAYI GÖRDÜKTEN 3 AY SONRA CUMHURBAŞKANIMIZ ANNEMİZİ ARADI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rüyasında gören Bedriye Baltacı'nın kızı Ayşe Baltacı ise, "Sabah kalktım dedim ki anne, 'Cumhurbaşkanımız bizim eve gelmişti.' Annem de, 'Hayırdır. İnşallah hayırlı haber alırız' dedi. Bu rüyayı gördükten 3 ay sonra da Cumhurbaşkanımız annemizi aradı. Görüşmesinde Elazığ'a geleceğini söyledi. İnşallah gelir. Ben gelmesini çok istiyorum" diye konuştu.

ELAZIĞ Kızı rüyasında gördü, 3 ay sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan aradı

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.05.2020 11:29 Kaynak: DHA


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