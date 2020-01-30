Elazığ kızılay'dan deprem bölgesindeki hayvanlar için mama - Son Dakika

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Elazığ kızılay'dan deprem bölgesindeki hayvanlar için mama
7 saat önce
Kızılay'dan deprem bölgesindeki hayvanlar için mamaTürk Kızılayı tarafından Sivrice merkezli 6.8'lik depremin meydana geldiği Elazığ'ın sokaklarına, hayvanlar için mama bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:42 Kaynak: DHA
Kızılay'dan deprem bölgesindeki hayvanlar için mama
Türk Kızılayı tarafından Sivrice merkezli 6.8'lik depremin meydana geldiği Elazığ'ın sokaklarına, hayvanlar için mama bırakıldı.
Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak Cuma günü saat 20.55'te meydana gelen, 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Elazığ'da çalışma başlatan Kızılay ekipleri, afetzedelerin yanı sıra sokak hayvanlarını da unutmadı. Ekipler, deprem bölgesinde sokaklara hayvanlar için mama bıraktı. Kızılay görevlileri, sokak hayvanlarını elleriyle besledi.
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